Plegaria en Lleida por la paz en la Franja de Gaza y en Ucrania

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Tras la misa de ayer en la catedral de Lleida, con motivo de la Mare de Déu d'agost, donde se llevó a cabo la tradicional procesión de la Mare de Déu de la Llitera, el obispo Daniel Palau invitó los fieles a hacer una plegaria conjunta de 5 minutos por la paz en la Franja de Gaza y en Ucrania.

Las autoridades de la Franja de Gaza estimaron que más de 61.800 personas han muerto ya por la ofensiva israelí desde el 7 de octubre de 2023.