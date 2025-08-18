Emotivo tributo a las víctimas del 17-A e Illa dice que Catalunya es ejemplo de convivencia

Familiares de las víctimas depositan flores en el homenaje por el 8º aniversario del 17A en Barcelona. - EFE/ ALEJANDRO GARCÍA

Las autoridades cedieron ayer el protagonismo a las víctimas en el acto de homenaje institucional en Barcelona para conmemorar el octavo aniversario de los atentados yihadistas del 17-A, que causaron 16 muertos y más de un centenar de heridos. Lo hicieron con un emotivo minuto de silencio y una ofrenda floral con claveles blancos.

Al acto institucional tuvo lugar frente al mosaico de Joan Miró en Les Rambles, donde Younes Abouyaaqoub embistió con una furgoneta a cuantas personas encontró a su paso la tarde del 17 de agosto de 2017. Asistieron, entre otros, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el del Parlament, Josep Rull, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el delegado del Gobierno, Carlos Prieto. También participaron representantes de todos los grupos municipales del ayuntamiento de Barcelona y de grupos parlamentarios y partidos políticos, así como mandos de diferentes cuerpos policiales, además de los equipos de emergencias.

Como ocurrió en ediciones anteriores, las autoridades se mantuvieron en silencio y cedieron el protagonismo en primera fila a las víctimas, en su mayoría heridos y familiares de fallecidos en los atentados de Les Rambles y de Cambrils, pero también de otros atentados terroristas cometidos por ETA o Terra Lliure.

Tras guardar un minuto de silencio, las víctimas y sus familiares, en primer lugar, y las autoridades, en segundo plano, depositaron claveles blancos en tres jardineras situadas junto al memorial de los atentados del 17-A, mientras de fondo el violoncelista Manuel Martínez interpretaba el Cant dels Ocells de Pau Casals.

Una vez finalizado el acto, Illa destacó, en un mensaje en redes sociales, que hace ocho años el “odio” golpeó a los ciudadanos de la manera “más cruel”, por lo que transmitió su solidaridad a los familiares y amigos de las víctimas de los atentados, a los que saludó antes de iniciar el homenaje. “Catalunya no olvida y, muy importante, ha sabido proteger la seguridad y convertirse en un ejemplo de convivencia y acogida, valores hoy imprescindibles si queremos continuar prosperando en paz”, afirmó Illa.

Asimismo, el ayuntamiento de Sant Adrià del Besòs presentó una placa de homenaje a las víctimas, mientras que en Ripoll, donde residían los yihadistas que cometieron los atentados, se hizo una ofrenda floral en el monumento a las víctimas.

Parte de las víctimas denuncia “abandono” institucional

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) denunció ayer el “abandono” y el “ninguneo” que sienten que sufren por parte de las instituciones, especialmente las catalanas, y urgió a que se impulse una ley propia en Catalunya para apoyarlas.

Así lo indicó el presidente de la asociación, José Vargas, tras el acto, de forma separada del homenaje institucional, que su asociación convocó junto a la Plataforma 17-A y Politeia en la Rambla de Canaletes de Barcelona en homenaje a las víctimas de los atentados del 17 de agosto de 2017.

Paralelamente, unas 150 personas se concentraron a mediodía ante la Jefatura de Policía en la Via Laietana de Barcelona, convocadas por la plataforma independentista 17-A Exigim Responsabilitats, para exigir “responsabilidades” al Gobierno central por los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils.