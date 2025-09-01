China e India, enfrentados a Trump, apuestan por ser ‘buenos vecinos’

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El presidente chino, Xi Jinping, dijo ayer al primer ministro indio, Narendra Modi, que China y la India han de ser “amigos y buenos vecinos”, tras años de rivalidad y tensiones bilaterales, y en un contexto de fricciones de ambos países con Washington. Xi declaró que “China e India son dos de los países con mayor tradición civilizatoria y somos las dos naciones más pobladas del mundo y parte del ‘Sur global’”. El líder chino aseveró que “ambas partes deben considerar y gestionar las relaciones desde una perspectiva estratégica y a largo plazo e impulsarlas aún más, promoviendo un desarrollo saludable y estable”. “Mientras tengamos claro que somos socios y no rivales, las relaciones podrán avanzar con firmeza y a largo plazo”, zanjó el mandatario durante una reunión, celebrada en los márgenes de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que tuvo lugar ayer y seguirá hoy en la ciudad nororiental china de Tianjin.

Xi explicó que las dos potencias “deben asumir la responsabilidad histórica, defender el multilateralismo, intensificar la comunicación y la cooperación en cuestiones internacionales y regionales y proteger la equidad y la justicia internacionales”. “Lograr una ‘danza del elefante y el dragón’ es la dirección correcta tanto para China como para la India”, agregó. Por su parte, Modi indicó que la India está “comprometida a hacer avanzar las relaciones sobre la base de la confianza mutua, el respeto y la sensibilidad” y agregó que “se ha creado una atmósfera de paz y estabilidad en la frontera”, en referencia al choque registrado entre tropas de ambas potencias en una zona fronteriza del Himalaya en el que murieron decenas de soldados y que perjudicó gravemente los lazos entre ambos países. El mandatario indio también avanzó que China y la India reanudarán los vuelos directos entre ambos países, si bien no ofreció una fecha concreta al respecto, después de que quedasen suspendidos tras el choque fronterizo y la pandemia hasta la actualidad.

Xi se reunió ayer con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, mientras que también está prevista hoy una reunión de Modi con Putin.