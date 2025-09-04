Sánchez y Starmer celebran el acuerdo sobre Gibraltar con especial sintonía

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió ayer en Londres al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la primera visita del jefe del Ejecutivo a Downing Street en siete años. Ambos celebraron el acuerdo de junio entre los dos países y la Unión Europea respecto a Gibraltar, y escenificaron su sintonía en temas como la guerra en Gaza o en Ucrania.

Starmer destacó “los vínculos y la amistad entre los dos países”, incidiendo no solo en el plano comercial sino también en el las relaciones interpersonales. “Son millones los británicos que cada año visitan España”, afirmó el primer ministro, que valoró el “duro trabajo desdeñado” con el pacto sobre Gibraltar, cuyo texto definitivo está siendo ultimado por Bruselas. España y el Reino Unido esperan que esté listo en octubre para ser ratificado en diciembre, con lo que la verja podría demolerse en enero eliminando barreras y controles para personas y mercancías.

Por su parte, Sánchez elogió la apuesta de Starmer para “resetear” las relaciones con la Unión Europea, y aseguró que el encuentro ha servido para firmar un acuerdo bilateral “muy importante” que fortalecerá “la cooperación y la colaboración” en “la igualdad de género, el desarrollo sostenible o la transición hacia una economía verde”.