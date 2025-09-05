El ala conservadora del CGPJ pide que el fiscal general no vaya a la apertura del año judicial

Pedro Sánchez recibe la Memoria de la Fiscalía por parte de Álvaro García Ortiz. - ACN

La apertura del Año Judicial llega este año marcado por críticas a la presencia en el acto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos, y por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que acusó a una parte de los jueces de “hacen política”.

El bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pidió a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que actúe para evitar la asistencia del fiscal, y que le traslade “la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias”. También reclamaron evitar que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se siente junto al rey Felipe VI y el resto de autoridades en los estrados, por “los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo”, que van “contra la separación y el respeto entre los poderes del Estado”.

En respuesta, nueve de los diez magistrados progresistas del CGPJ respaldaron la presencia tanto de García Ortiz como de Bolaños. El bloque insiste en que la ley exige la presencia de la presidenta del CGPJ y del fiscal general del Estado para presentar sus respectivas Memorias Anuales, y que la confianza en los pilares del Estado de Derecho “se construye garantizando la presunción de inocencia”.

La Justicia inaugurará este mediodía el nuevo curso en el Tribunal Supremo, en una ceremonia presidida por el rey Felipe VI. Sánchez recibió ayer a García Ortiz en la Moncloa, que le hizo entrega de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2024, igual que hizo el miércoles con el monarca en la Zarzuela. Este encuentro, previsto por la tarde, se llevó a cabo finalmente por la mañana, a causa de la suspensión del viaje del jefe del Ejecutivo a París en el marco de las negociaciones sobre Ucrania.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya anunció el miércoles que no asistiría hoy al acto del Año Judicial, para no “validar” las declaraciones de Sánchez sobre los jueces y para “no avalar” la presencia del fiscal general, aunque aseguró que ya se había comprometido a acompañar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la inauguración del curso político del PP madrileño.

Feijóo criticó que se “someta” al rey con este “choque institucional” y fue defendido por el secretario general de su formación, Miguel Tellado, que calificó de “insulto” que García Ortiz asista a la ceremonia y exigió su dimisión.

El fiscal, procesado por revelación de secretos

La presencia de Álvaro García Ortiz ha despertado críticas debido a que está procesado por revelación de secretos en el caso de presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de Ayuso.

Sánchez acusa a los jueces de “hacer política”

En una entrevista en TVE, el presidente del Gobierno acusó a algunos jueces de “hacer política” en relación a los presuntos casos de corrupción de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.

División entre los bloques del Poder Judicial

Al contrario que los magistrados progresistas del CGPJ, los conservadores piden a su presidenta, Isabel Perelló, que evite la presencia del fiscal y del ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El PP ve el acto como “un insulto” al rey

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido no participar en la ceremonia por la asistencia del fiscal, que los populares consideran “un insulto” al rey Felipe VI.