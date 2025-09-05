El papa exige al presidente de Israel un alto el fuego en Gaza

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El papa León XIV recibió ayer en el Vaticano al presidente de Israel, Isaac Herzog, para abordar la situación en la Franja de Gaza. León XIV reclamó al representante israelí un “alto al fuego permanente” en el enclave y que se facilite la entrega de ayuda humanitaria, mientras que Herzog aseguró que el Gobierno intenta que llegue y exigió intensificar “los esfuerzos internacionales” para la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás. A través de un comunicado, la Santa Sede puso como “única salida a la guerra en curso” la solución de dos Estados y compartió la preocupación por “el aumento del antisemitismo a nivel mundial”.

Mientras, Hamás reiteró el miércoles su disposición a alcanzar un alto el fuego en Gaza y a liberar a los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos, y exigió al Gobierno hebreo –que acusó al grupo de “propaganda” que se pronuncie sobre el pacto propuesto por Egipto y Catar el 18 de agosto.

El Ejército de Israel aseguró que “ya controla” el 40% de la ciudad de Gaza, y según las autoridades palestinas, sus ataques provocaron ayer más de 30 fallecidos en la Franja.