Redada en una planta de Hyundai con 475 detenidos

Las autoridades de inmigración de Estados Unidos detuvieron ayer a cientos de trabajadores, la mayoría de ellos ciudadanos surcoreanos, en unas instalaciones de Hyundai Motor en Georgia como parte de una investigación sobre prácticas laborales ilegales. En concreto, fueron arrestadas un total de 475 personas, según informó la cadena NBC. La maniobra obligó también a paralizar la construcción de una fábrica cercana de Hyundai en conjunto con LG Energy Solution que fabricará baterías para vehículos eléctricos.

La orden de registro fue ejecutada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU y forma parte de una investigación criminal en curso sobre denuncias de prácticas ilegales de empleo y otros delitos federales graves.

El Gobierno de Corea del Sur rechazó la redada y señaló que los trabajadores detenidos eran parte de una “red de subcontratistas” y que eran empleados por varias empresas diferentes en el país. La compañía automovilística, por su parte, negó que haya detenidos que trabajen “directamente” para Hyundai, al tiempo que defendió su compromiso con el cumplimiento de “todas las leyes laborales”.