Illa: “Hasta que Puigdemont no vuelva, no habrá normalidad”

El president de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó ayer que no habrá “normalidad” hasta que el líder de Junts, Carles Puigdemont, vuelva a Catalunya, y el jefe de filas de ERC, Oriol Junqueras, pueda ser candidato en unas elecciones. Así lo aseguró en una entrevista concedida al diaro La Vanguardia, en la que defendió los “beneficios” de la ley de amnistía y reclamó su aplicación de “manera efectiva”. Illa instó a aquellos que dudan de la medida de gracia a “hacer un análisis objetivo de la situación política y social que hay ahora en Catalunya”. Sobre los los recursos presentados contra la ley, dijo que respeta el poder judicial, pero también pidió que “respeten el poder legislativo”. Aseguró que quien tenga la tentación de que el poder judicial invada la esfera del legislativo se equivoca. En esta línea, añadió que ha habido “casos concretos, minoritarios, de jueces que quizá van más allá de lo que tendrían que ir”, aunque quiso dejar claro que tiene plena confianza en que el poder judicial pueda corregir estas actuaciones.

El president también habló sobre su reciente reunión con Puigdemont y, pese a que no dio detalles sobre las cuestiones tratadas durante la misma, sí reveló que salió del encuentro “satisfecho” y defendió que no consultó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus intenciones. “No tengo que pedir permiso a nadie. Es una decisión que tomé yo, muy meditada y convencida”, aseveró.

Illa también hizo referencia al proyecto de presupuestos para el próximo año, revelando que el Govern se encuentra “en una fase interna de trabajo presupuestario”, pero que aún no hay negociaciones con ninguna formación.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, respondió a las palabras del president avisándole de que no puede defender por la mañana los derechos políticos de los líderes de Junts y Esquerra y por la tarde defender una “normalidad impuesta e impostada”.

Junqueras pide más avances en la financiación singular

� El presidente de ERC, Oriol Junqueras, insistió ayer en advertir que no habrá Presupuestos ni del Estado ni de la Generalitat “si no se resuelve el modelo de financiación”. En una entrevista en ElNacional.cat, consideró irrelevante lo que la Generalitat diga la fecha en que la Agencia Tributària de Catalunya (ATC) empezará a desarrollar diversas funciones, y lo que importa es “si la Generalitat tiene la habilitación legal para poder recaudar los impuestos”. Para tener esta habilitación, “la prioridad” es modificar el marco legislativo, por lo que recordó que hoy ERC presentará una proposición de ley para modificar este marco. Sobre la reunión entre el president Salvador Illa y el expresident Carles Puigdemont señaló que lo importante “es el resultado de estos encuentros”.