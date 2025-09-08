Notifican al menos 87 muertos en un día en Gaza

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza notificó ayer al menos 87 personas muertas y 409 heridas en ataques israelíes en 24 horas. La cifra incluye cinco muertos por malnutrición, incluidos tres menores. Entre las víctimas documentadas figuran 31 muertos a manos de las fuerzas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que ya son 2.416 los fallecidos en este tipo de incidentes, ampliamente condenados por la comunidad internacional. En este sentido, el colectivo ‘Marea Palestina: la educación contra el genocidio’ impulsó una concentración ayer en Madrid con el fin de denunciar la “masacre” de más de 18.500 menores en Gaza por parte del Ejército israelí en los dos últimos años. En la concentración, los participantes leyeron durante todo el día todos los nombres de los fallecidos para sensibilizar a la ciudadanía. Asimismo, al menos 10 manifestantes propalestinos fueron detenidos en el tramo final de la 15ª etapa de La Vuelta en los municipios lucenses de O Corgo y Monforte de Lemos. Esta fue la primera jornada de protestas en Galicia tras sucederse en otros puntos de España.