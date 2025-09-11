El FBI divulga imágenes de un sospechoso buscado por el asesinato de Charlie Kirk

Archivo - Despliegue de las fuerzas de seguridad en el lugar donde han muerto asesinato el activista ultraconservador Charlie Kirk

El FBI ha difundido dos fotografías de una persona buscada por su presunta relación con el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk en Utah, poco después de que las autoridades reconociesen en rueda de prensa que disponían de una imagen nítida del presunto tirador.

Las imágenes, captadas por una cámara de videovigilancia, muestran aparentemente a un varón que lleva gorra y gafas de sol, ataviado también con una prenda negra de manga larga en la que aparece una bandera de Estados Unidos.

Asimismo, el agencia del Gobierno estadounidense ha anunciado que ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares (85.200 euros) por información que conduzca a la identificación y arresto del individuo y los individuos responsables del asesinato de Kirk.

Por su parte, el Departamento de Estado ha indicado que tomará "acciones apropiadas" contra los extranjeros en Estados Unidos que justifiquen la muerte de Kirk, según ha señalado este jueves el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, a través de su perfil en la red social X.

"Ante el horrible asesinato de ayer de una figura política destacada, quiero recalcar que los extranjeros que glorifican la violencia y el odio no son bienvenidos en nuestro país. Me ha indignado ver a algunos en redes sociales elogiar, justificar o restar importancia al suceso, y he ordenado a nuestros funcionarios consulares que tomen "acciones apropiadas", ha declarado.

Kirk murió tiroteado durante un acto en una universidad de la ciudad de Orem, en el estado de Utah, y los investigadores se centran ahora en averiguar quién perpetró el crimen. El comisionado del Departamento de Seguridad pública estatal, Beau Mason, ha explicado en rueda de prensa que el tirador, presumiblemente un hombre en edad universitaria, llegó al campus en torno a las 11.52 (hora local).

Las cámaras le muestran subiendo a la azotea desde la que abrió fuego antes de saltar desde el edificio y escabullirse por un barrio aledaño. "Tenemos un buen vídeo de este individuo", ha explicado, según la cadena CNN.

La operación activada tras el tiroteo ha permitido ya localizar "en una zona boscosa" la que sería el arma del crimen, "un fusil de alta potencia". Un portavoz del FBI, Robert Bohls, ha confirmado además que han localizado una pisada y huellas tanto de la palma como del antebrazo del atacante que también están siendo analizadas.

Las autoridades por ahora no han aclarado si tienen ya potenciales sospechosos o pistas claras para realizar el arresto, si bien han enfatizado que están plenamente movilizadas. Mason ha pedido expresamente evitar cualquier tipo de acoso a las dos personas que fueron detenidas en un principio y que quedaron en libertad poco después.