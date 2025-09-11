Un mural reivindica los Països Catalans en Cervera

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

Cervera vivió ayer la conmemoración popular de la Diada con una ofrenda floral en el Monument de la Generalitat. También recuperó la Marxa de Torxes, que reunió a un centenar de personas. El recorrido terminó en el Centre Obrer, donde se presentó un mural que reivindica la independencia de los Països Catalans pintado por el artista local Xavi Badia. Los actos estuvieron organizados por la Comissió 11 de setembre formada por el Centre Obrer, ERC, la CUP, Òmnium, ANC y CDR Cervera. La comisión leyó un manifiesto que reclama “recuperar espacios de lucha” y reivindica los derechos nacionales desde la organización popular. Lamentaron el retroceso de la lengua catalana, recortes en derechos y servicios básicos con el “expolio fiscal como telón de fondo”. Criticaron la “cruzada” del gobierno de Aragón con las pinturas de Sijena “por odio a los catalanes” y consideran que Jan Pomés como senador lo “avala”.