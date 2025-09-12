El CIS dispara al PSOE y le otorga una ventaja sobre el PP de 9 puntos

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) otorga al PSOE una ventaja de nueve puntos sobre el PP, la mayor mayor desde abril del año pasado, en su barómetro de septiembre, con una estimación de voto del 32,7% para los socialistas y de un 23,7% para los populares, la peor de la legislatura. La encuenta, basada en 4.122 entrevistas, y realizada entre el 1 y el 6 de septiembre, tras un verano marcado por los graves incendios forestales y choques políticos por su gestión, eleva en 5,7 puntos el voto estimado para el PSOE, mientras que el PP baja 2,8 puntos respecto al anterior muestreo de julio.

También cae Vox, que se queda en el 17,3% de los sufragios al perder 1,6 puntos, en tanto que las demás fuerzas políticas no experimentan grandes cambios, con Sumar en cuarta posición y un apoyo del 7,9% seguido de Podemos, que logra el 4,3%. En sexta posición se sitúa ERC, que mantiene una estimación de voto del 2,1%, seguido del partido de Luis Pérez “Alvise” (SALF), con un respaldo del 1,6%; EH-Bildu (1,1%); Junts (0,8%); BNG (0,7%), PNV (0,6%) y Coalición Canaria y UPN, ambos con el 0,1%.

A pesar de la gran distancia que separa al PSOE del PP, los socialistas no han recuperado, según el CIS, todos los puntos que perdieron al estallar el caso Cerdán: el barómetro de junio les concedía el 34,3 % y al mes siguiente cayeron al 27,0%.

Respecto a los líderes políticos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mejora en esta encuesta tanto su puntuación media como el índice de confianza que inspira a los ciudadanos, en tanto que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cae en estos parámetros. Son más los que prefieren a Sánchez como presidente del Gobierno (24,8%), y además Feijóo se ve superado por el líder de Vox, Santiago Abascal, al que quieren como presidente el 10,8%. El jefe de la oposición desciende al 9,7%.

Vivienda, inmigración y empleo, lo que más preocupa

� La vivienda repite como primer problema de España en el CIS de septiembre, un estudio en el que se refleja un repunte de la preocupación por la inmigración, que desbanca a la corrupción del segundo puesto de la lista, y también un récord de menciones a la mala calidad del empleo, que se coloca como tercer problema. En concreto, la vivienda aparece mencionada en el 30,4% de los cuestionarios (sube cuatro décimas), seguida de la inmigración, que cosecha un 20,7%. Por su parte, la preocupación por la corrupción, que se disparó en julio hasta el 25,3% tras el estallido del caso Cerdán, cae de la segunda a la novena posición, con un 10,9% de menciones. Los problemas relacionados con el empleo, en tercer lugar, suman un 17,1% de alusiones.