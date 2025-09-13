Mazón anuncia la salida del Consell del leridano Gan Pampols

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, anunció ayer la salida del vicepresidente segundo, el leridano Francisco José Gan Pampols, y la remodelación de su Consell para el próximo 5 de noviembre. Gan Pampols, militar retirado del Ejército de Tierra, fue designado conseller para la Recuperación Económica y Social tras la dana en noviembre de 2024.

“Formalmente, todo lo que había que hacer está hecho”, aseguró Gan Pampols el jueves, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntado por su continuidad. El president Mazón, por su parte, recordó que la incorporación del exmilitar tenía ”fecha de entrada y de salida”, prevista para cuando la recuperación económica estuviera “consolidada”, y aprovechó para agradecer a Gan Pampols su trabajo “en momentos muy difíciles haciendo gala de un gran sentido de valencianía, españolidad y de servicio a la patria”.

Mazón informó de que el 5 de noviembre desvelará los detalles de “la remodelación y adaptación del Consell”, y evitó hacer “valoraciones públicas” de los autos de la jueza de la dana por el “respeto mantenido hasta ahora”.

Proceso judicial de la dana

Mientras, la jueza de la dana ha pedido a RTVE que aporte copia de la grabación del miércoles sobre la reunión del Cecopi del 29 de octubre, grabada por la televisión autonómica À Punt y donde se escucha a la exconsellera de Interior, Salomé Pradas, hablar sobre el mensaje Es-Alert, para unirla al procedimiento.

Además, la jueza del caso ha acordado incluir al bebé no nato de la mujer embarazada que falleció por la dana en el número de víctimas mortales de la catástrofe, que de esta manera se ha elevado a 229.