El juez rebaja a la mitad la fianza al fiscal general

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado rectificó ayer y rebajó de 150.000 a 75.000 euros la fianza impuesta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para hacer frente a posibles responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar del juicio abierto contra él por revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo vinculado a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El juez ha optado por corregir esa cantidad para dejar fuera la multa que se le podría imponer en caso de ser condenado.

La decisión de Hurtado llegó poco después de que se conociera que el fiscal general del Estado había consignado ya un aval de 150.000 euros ante el Alto Tribunal, que ha cubierto en parte con su patrimonio (un bien inmueble), al no disponer de tal cantidad de dinero en metálico. Con todo, García Ortiz, última un recurso contra la fianza ante la Sala de lo Penal porque considera esa cantidad excesiva. Todo lo contrario que González Amador, quien ya presentó el lunes un recurso contra la decisión del magistrado al considerar que no puede ser inferior a 300.000 euros porque “jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa y lesiva derivada del comportamiento del fiscal general”.