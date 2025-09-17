Reunión entre Trump y Zelenski la próxima semana

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, apuntó ayer a que el presidente del país, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, podrían mantener un nuevo encuentro la semana que viene en Nueva York con el objetivo de alcanzar un alto el fuego en Ucrania. “Ningún otro líder del mundo ha hecho más que Trump para intentar poner fin a la guerra”, afirmó Rubio, que confirmó que Trump ha mantenido “múltiples llamadas” con el presidente ruso, Vladímir Putin.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, recordó a Trump que Putin “ha incumplido su palabra y no ha respetado ninguna de sus promesas”, por lo que insistió de nuevo a aplicar de manera “urgente” sanciones más profundas. “No puede seguir actuando con total impunidad”, concluyó.

Mientras, Putin supervisó vestido de uniforme la última fase de las maniobras militares del Ejército en Bielorrusia, que empezaron la semana pasada, en las que participan unos 100.000 soldados rusos, según informó.

En el frente, un ataque del Ejército ruso provocó la muerte de al menos dos personas en una localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este de Ucrania y parcialmente ocupada por las fuerzas del Kremlin, en la que también se registraron catorce heridos.

Paralelamente, las autoridades de Járkov denunciaron un bombardeo a la Universidad Nacional de Farmacia de la ciudad, supuestamente llevado a cabo con un dron. “La única razón por la que Rusia puede permitirse esto es porque no siente dolor. Hasta que Rusia no sienta pérdidas verdaderamente significativas, especialmente económicas, seguirá evitando la diplomacia y terminar la guerra”, afirmó Zelenski en redes sociales.

Por otra parte, una operación ucraniana dejó varios soldados muertos en las instalaciones militares de Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, tras una serie de explosiones provocadas, según informaron medios ucranianos.