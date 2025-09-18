Bruselas propone aranceles por 227 millones a productos israelíes y sanciones al Gobierno

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La Comisión Europea (CE) pidió ayer reintroducir aranceles y eliminar fondos para Israel en su propuesta para suspender parcialmente el acuerdo comercial con el Estado hebreo, a causa de la dramática situación humanitaria en la Franja de Gaza, calificada de “genocidio” por Naciones Unidas. La aprobación de estas medidas está sujeta al apoyo de una mayoría cualificada de los Veintisiete países miembros de la Unión Europea.

Bruselas, que no romperá las relaciones comerciales, planteó suspender todas las disposiciones preferenciales para el comercio de bienes, de servicios, la competencia y la contratación pública. El impacto económico efectivo de la suspensión parcial afectaría al 37% de las exportaciones israelíes a la UE –unos 5.800 millones de euros–, que tendrían que pagar una una cantidad adicional de 227 millones de euros en derechos de aduana a lo largo de un año. “El objetivo no es castigar a Israel sino mejorar la situación humanitaria en Gaza”, declaró la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, que consideró “un error” el boicot de España a Eurovisión.

Otra de los propuestas de la CE es la sanción al primer ministrio israelí, Benjamin Netanyahu, así como a los ministros de Finanzas y de Seguridad Nacional, los extremistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir, por su responsabilidad en la situación en Gaza. La CE también propuso sanciones contra las autoridades israelíes y los colonos en Cisjordania por “avanzar en el plan de asentamientos”, ilegales según la ONU, y contra miembros de Hamás.

El Gobierno israelí consideró que las medidas propuestas están “distorsionadas” en términos “tanto políticos como morales”, y amenazó con responder si salen adelante.

Mientras, la cifra de muertos en la Franja se elevó ayer a más de 65.000, después de la confirmación de 98 muertos entre ayer y el martes por parte de las autoridades gazatíes, que denunciaron un ataque a un hospital infantil en el norte del enclave. Tras el inicio de la ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza, Israel reconoció los problemas del Ejército para maniobrar sin poner en riesgo la vida de los rehenes cautivos por Hamás.

Por otra parte, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, negó que su ministerio esté bloqueando el decreto que consolida el embargo de armas a Israel, previsto para ser aprobado la próxima semana.

Feijóo acusa a Sánchez de ser “capaz de pactar hasta con Netanyahu”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de utilizar la situación en Gaza como “cortina de humo”, de “ser capaz de pactar” hasta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “por seguir en el poder” y de “cambiar de opinión en una tarde” sobre el conflicto entre Marruecos y el Sáhara Occidental. En la sesión de control del Ejecutivo en el Congreso, Feijóo denunció la “masacre de civiles” en el enclave pero calificó de “vergüenza” que Hamás haya felicitado dos veces al Gobierno.

Por su parte, Sánchez le reclamó que “escuche a la ONU” y al “82% de españoles” que dicen que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, después del informe de una comisión independiente que lo declara oficialmente. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, criticó los “malabarismos” del PP en su discurso sobre la Franja. “La historia nos juzgará, y pondrá a este Gobierno al lado de la legalidad internacional y de los derechos humanos, y al PP, al lado de los cobardes que están callados mientras se asesinan a miles de personas en Gaza”, manifestó.

Mientras, el portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, achacó a Feijóo en una entrevista su “torpeza” por “no hablar de genocidio” en Gaza y aplaudió las palabras del rey Felipe VI, que defendió la necesidad de “un Estado palestino viable” que pueda convivir en paz con Israel. En su primera visita oficial a Egipto, junto a la reina Letizia, el monarca denunció “el brutal sufrimiento” de los palestinos y que la “reconciliación en Oriente Próximo no puede ser una utopía”.

Presiones de Ayuso para retirar símbolos sobre Gaza en las aulas

Varios centros educativos de Madrid han denunciado presiones para retirar toda simbología relacionada con el conflicto en Gaza, incluyendo banderas y muestras de apoyo a Palestina, por parte de llamadas de Inspección Educativa, según la plataforma Marea Palestina. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negó ayer haber dado ninguna instrucción de retirar las banderas palestinas de las aulas. Sin embargo, exigió al Gobierno sacar el “adoctrinamiento” y la “kale borroka” de los centros, y se mostró “totalmente en contra de reventar la convivencia en Madrid” y de “utilizar los colegios y las universidades con fines políticos”.

Colau: “Israel lo tendrá muy difícil para frenar a la Flotilla”

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se mostró ayer confiada de que Israel “lo tendrá muy difícil” para parar a la Global Sumud Flotilla en su viaje a la Franja de Gaza para repartir ayuda humanitaria. En una entrevista de TV3, Colau informó de que llegarán a Gaza unas 50 embarcaciones, cuyos tripulantes –entre ellos la activista Greta Thunberg– serán tratados como “terroristas” por el Gobierno de Israel. El ayuntamiento de Barcelona aprobó ayer una iniciativa para exigir al Gobierno español y al resto de Ejecutivos europeos que “garanticen” la seguridad de la Flotilla, que tiene previsto haber superado hoy la costa sur de Sicilia.