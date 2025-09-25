Felipe VI exige a Israel detener la ”masacre” en Gaza pero evita llamarla “genocidio”

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El rey Felipe VI exigió ayer al Gobierno de Israel que cese los ataques en la Franja de Gaza y lamentó la “hambruna” y el “desplazamiento forzoso” de cientos de miles de personas. “Clamamos, imploramos, exigimos que detengan ya esta masacre”, manifestó en la Asamblea General de la ONU en representación de España.

El monarca aseguró que “no se entienden” las acciones de Israel y pidió a la comunidad internacional “no mirar a otro lado”. “No más muertes en nombre de un pueblo que ha sufrido tanto”, reclamó, después de remarcar que España está “orgullosa” de sus raíces sefardíes.

Sin embargo, el rey evitó referirse a la situación en Gaza como un “genocidio”, como hizo la comisión de la ONU y también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y defendió el “derecho a defenderse” de Israel tras los ataques de Hamás.

Tras el cuestionamiento del presidente de EEUU, Donald Trump, de la utilidad de la ONU, Felipe VI reivindicó que “no solo sigue siendo útil, es insustituible”, y apostó por defender la multilateralidad y un “mundo basando en normas” en lugar de “la ley del más fuerte”. Además, calificó de “injustificable” la violación de soberanía e integridad territorial de Rusia a Ucrania, y garantizó que España seguirá apoyando una paz justa y duradera.

El rey también mostró su preocupación por la “erosión de las democracias” y definió la inmigración “adecuadamente gestionada” como “un vector de desarrollo mutuo para las sociedades de origen, tránsito y destino”.

Horas antes, el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, criticó al Ejecutivo israelí por sus acciones en Gaza e insinuó un eventual reconocimiento de Palestina si Israel obstruye el camino hacia la solución de los dos Estados. “La cuestión no es si reconocer un Estado palestino, sino cuándo hacerlo”, declaró Ishiba, mientras que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, manifestó que Italia no se opondrá al reconocimiento de Palestina si Hamás “suelta a los rehenes” y “no forma parte del nuevo Gobierno”.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, salió al estrado con un libro titulado muertos por Israel y calificó de “criminal” a su primer ministro, Benjamin Netanyahu. Asimismo, aseguró que Irán no quiere “armas nucleares” y que “jamás” tratará de tenerlas, mientras denunció la “hipocresía” de la ONU con Israel.

España enviará un buque militar para proteger a la Flotilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que enviará un buque de acción marítima de la Armada para proteger a la Global Sumud Flotilla, que va camino de la Franja de Gaza. Según informó el Ejecutivo, el buque saldrá hoy desde Cartagena, después de que la Flotilla denunciara un nuevo ataque a las embarcaciones que van a repartir ayuda humanitaria en el enclave. Sánchez, además, aplaudió el discurso del rey Felipe VI y sacó pecho del reconocimiento de Palestina como Estado. “Nos decían que íbamos por libre y se han quedado solos”, apuntó, mientras defendió la aplicación de “las mismas normas” para Gaza y Ucrania.

En relación a la situación judicial de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, el presidente reiteró su convencimiento de que “son inocentes” y que “el tiempo pondrá las cosas en su sitio”.