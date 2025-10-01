Cumbre para acelerar el refuerzo militar de la UE

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los líderes de la Unión Europea celebran hoy en Copenhague un cumbre para abordar la incursión de drones rusos en Polonia, Rumanía y Estonia en las últimas semanas. El objetivo de la reunión es perfilar el refuerzo en defensa de la UE y el apoyo a Ucrania a través de la presión sobre Moscú, tratado ayer por la presidenta europea, Urusla von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. El proyecto prioritario es la creación de un muro antidrones para protegerse de las violaciones rusas del espacio aéreo, denunciadas por el Gobierno danés ante la ONU.

En respuesta, el Kremlin criticó la propuesta del muro antidrones y lamentó la extensión de la “política militarista y de confrontación de Ucrania y se mostró escéptico ante la posibilidad de que EEUU entregue misiles Tomahawk a Ucrania. Además, consideró “fraudulentas” las elecciones en Moldavia, donde ganó la formación más cercana a la UE.

Mientras, el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenó el envío de dos submarinos nucleares cerca de Rusia por sus “amenazas” y afirmó que en esta cuestión su Ejército les lleva –tanto al Kremlin como a China– 25 años de ventaja.