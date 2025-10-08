Al menos dos muertos tras el derrumbe de un edificio

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Al menos dos personas murieron, tres resultaron heridas y otras dos continuaban ayer a última hora de la noche desaparecidas tras el derrumbe parcial de un edificio en obras de la calle de las Hileras, en el centro de Madrid, poco antes de las 13 horas. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, confirmó que uno de los fallecidos era un hombre, posiblemente uno de los albañiles, y al cierre de esta edición los bomberos desescombraban para tratar de liberar el segundo cuerpo, del que se desconoce la identidad. Entre los desaparecidos constaban dos trabajadores y una arquitecta. De los heridos dos presentaban contusiones leves y otro fue trasladado al hospital con fractura en la pierna. Los bomberos aseguraron el perímetro para evitar que cediera la fachada del inmueble, en estado “inestable”, antes de iniciar la búsqueda de los desaparecidos con drones y perros de la Policía. Mientras, Inspección de Trabajo empezó la evaluación del derrumbe, cuyas causas aún se desconocen. El inmueble, de seis plantas, estaba vacío desde hacía once años e iba a convertirse próximamente en un hotel. Los vecinos de los bloques contiguos fueron evacuados.