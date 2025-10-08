Macron, cada vez mas solo, con la izquierda y derecha divididas

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La crisis política de Francia ha evidenciado la soledad del presidente, Emmanuel Macron, abandonado por sus más fieles colaboradores, mientras que la división es cada día más patente en la izquierda y la derecha moderada. Solo la extrema derecha aparece unida y lista en este momento de crisis política, con un primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, y sin perspectiva de una salida que permita evitar el bloqueo del país.

Apuntado como el responsable de la difícil situación que atraviesa el país, Macron está cada día más aislado, acorralado por sus errores y con los que han sido sus más fieles allegados poniendo en duda sus decisiones. A las críticas de los partidos de la oposición se suman ahora también las de algunos de sus colaboradores, como su primer jefe de Gobierno, Edouard Philippe, o el presidente de su partido, Gabriel Attal, que también fue primer ministro. El primero pidió ayer una dimisión en diferido al presidente, una propuesta inédita desde el campo macronista. Attal, que ya había criticado a Macron por el adelanto de las legislativas en el verano de 2024, aseguró que, “como la mayor parte de los franceses” no comprende las decisiones del presidente.

Mientras, la unidad de la izquierda en el Nuevo Frente Popular permitió a una coalición lanzada por La Francia Insumisa con socialistas, ecologistas y comunistas tener la mayor representación en la Asamblea Nacional en julio de 2024. Pero con el paso de los meses el bloque se ha ido desgarrando y tras la dimisión de Lecornu las distancias se han agrandado entre las diferentes formaciones.