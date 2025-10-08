UGT reclama en Lleida el fin de la guerra en Gaza

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

UGT de Lleida reclamó ayer el fin del “genocidio” en Gaza coincidiendo con el segundo aniversario del inicio de la ofensiva de Israel sobre la Franja tras el ataque de Hamás en un acto celebrado en la plaza de la Llotja donde se leyó un manifiesto y se lanzaron globos al aire en memoria de las víctimas. La secretaria general del sindicato, Joana Mor, reafirmó el compromiso de UGT con la paz, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos, e hizo un llamamiento a los ciudadanos y a las instituciones a no mostrarse “indiferentes frente a esta tragedia”. En este sentido apuntó que han presentado una moción en el ayuntamiento de Lleida para pedir el fin de la guerra en en Gaza. El sindicato, además, organiza hoy una jornada sobre Palestina con la participación de la asociación Judíos y Palestinos Unidos, para fomentar la convivencia.