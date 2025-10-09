Gisèle Pelicot, al condenado por violarla: “¡Asuma sus actos!”

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Un año después, Gisèle Pelicot tuvo que volver a enfrentarse ayer al único de sus 51 violadores que recurrió la condena, a pesar de los 14 vídeos en los que aparece penetrándola: “¿Cuándo lo reconocerá? ¡Asuma sus actos!”, le exigió, mirándole a la cara.

De pie, vestida con una camisa blanca, un chaleco y un pantalón negro, mantuvo en todo momento en el Tribunal de Apelación de Nimes, al sur de Francia, un discurso claro y directo, a veces emotivo. “Me violó, estas escenas son horribles, siempre viviré con estas imágenes en mi cabeza”, declaró ante el tribunal, cuyo veredicto se espera hoy jueves.

“Cuando uno es violador, lo es. Y para toda la vida”, añadió esta mujer, que se hizo famosa en todo el mundo al decidir que el primer juicio, que se celebró de septiembre a diciembre de 2024 en Aviñón, fuera a puerta abierta. “Para que la vergüenza cambie de bando”, justificó.