Localizados los cuatro cadáveres de las víctimas del derrumbe

El derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid este martes ha dejado un total de cuatro víctimas mortales, tras localizar los equipos de emergencia en la madrugada del miércoles a las dos últimas personas que permanecían desaparecidas. Los fallecidos son tres obreros y una arquitecta. El hundimiento del edificio se habría producido, según las primeras hipótesis, debido el colapso de la terraza de la quinta planta por un exceso de peso.