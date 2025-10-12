Protección Civil pide precaución en el Montsià y el Baix Ebre por Alice

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Protección Civil alertó ayer que un episodio de fuertes lluvias, en algún caso torrenciales, iba a afectar al sur del Catalunya desde la noche de ayer y hasta hoy domingo por la mañana, cuando las precipitaciones a consecuencia de la dana Alice perderán fuerza y se desplazarán al norte hasta el Maresme.

Ante este escenario, Protección Civil pidió evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios en las comarcas del Montsià, la Terra Alta y el Baix Ebre. En caso de viajar, se recomendó consultar las previsiones meteorológicas y el estado de las carreteras.

También se hizo un llamamiento a no atravesar ríos y rieras con el coche en previsión de crecidas repentinas.

La situación de inestabilidad causada por la dana Alice pasó ayer de largo por la Región de Murcia sin causar daños personales, mientras avanzaba el riesgo de lluvias fuertes y persistentes por las regiones del norte del Mediterráneo, especialmente en Baleares, Castellón y Tarragona.

Las lluvias intensas y tormentas por la dana Alice en Baleares provocaron averías y cortes eléctricos que afectaron a unos 900 usuarios en todas las islas, así como 17 vuelos cancelados o retrasados.

Alice ya ha dejado en la Comunidad Valenciana desde que comenzó más de 250 litros acumulados por metro cuadrado en algunas zonas y cerca de 400 incidentes gestionados por el 112, además evacuaciones, el corte de algunas carreteras y la interrupción de la circulación de metro y ferrocarril en algunos puntos. En Murcia, la situación de inestabilidad por el paso de Alice mejoró también ayer, tras acumular en algunas zonas de esta comunidad autónoma hasta 180 litros por metro cuadrado y varios evacuados empezaron a regresar a sus lugares de residencia, sin que fuera necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Los Alcázares.