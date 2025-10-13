La crispación entre los partidos marca la celebración del 12-O

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La crispación política protagonizó ayer el desfile de las fuerzas armadas con motivo de la celebración del 12 de octubre, en un acto presidido por los reyes, junto a la infancia Sofía y la princesa Leonor. Se pudieron escuchar los habituales pitos y abucheos a la llegada del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con algunas ausencias como la del líder de Vox, Santiago Abascal, quien siguió el evento desde la calle al señalar que solo coincidirá con el Gobierno en el Congreso. Sí que se refirió a Sánchez para calificarlo de “indecente, corrupto y traidor”. Seis presidentes autonómicos estuvieron ausentes. A la habitual del lehendakari vasco, Imanol Pradales, se unieron las ausencias de los presidentes de Canarias, Fernando Clavijo, y de La Rioja, Gonzalo Capellán. También excusaron su presencia la presidenta de Baleares, Marga Prohens; el de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y el de Murcia, Fernando López Miras, por la dana Alice. Sí que estuvo el president de la Generalitat, Salvador Illa, quien reivindicó el reconocimiento de la pluralidad y la diversidad de España.

No faltaron las críticas de la presidenta madrileña, Isabel Ayuso, que acusó a Sánchez de alimentar “la guerra de trincheras y de odios” por la ausencia de la bandera española en el vídeo que el presidente publicó en redes para felicitar esta festividad. Por su parte, el líder del PP aprovechó para responder al “Ánimo, Alberto” que le dirigió el dirigente socialista en el Congreso. “Estoy animado porque mi pareja no está en el juzgado, mi hermana tampoco y mi número dos no está en la cárcel”, aseveró Feijóo.

En Vitoria, hubo disturbios por una concentración de Falange Española, con al menos 19 detenidos y una veintena de ertzainas heridos. Mientras, dos activistas fueron detenidos tras lanzar pintura roja sobre el cuadro Primer homenaje a Cristóbal Colón, de José Garnelo, en el Museo Naval de Madrid.