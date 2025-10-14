Casi el 50% de los catalanes suspende a Rodalies

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El 48% de los catalanes suspende el servicio de Rodalies y media distancia de Renfe, que recibe una nota media de 4,4 en el índice de satisfacción de la encuesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO). Por debajo del tranvía (7,1), los Ferrocarrils de la Generalitat (7,0) y el bus (6,9) es el único transporte público que no llega al 5, igual que en la segunda publicación de Òmnibus de 2024. Asimismo, los Bomberos son el cuerpo de seguridad mejor valorado (8,6) y los Mossos d’Esquadra el peor (6,8).

En relación al uso del catalán, el 24% de la ciudadanía cree que no puede utilizarlo siempre que quiere en el ámbito sanitario –en los comercios el 26% y en bares y restaurantes el 28%–. Además, nueve de cada diez piden que el personal de atención al público pueda atender tanto en catalán como en castellano –y en aranés en la Val d’Aran–.

Por otra parte, el 74% de los catalanes es totalmente favorable o más bien favorable a que se permita tener diferentes leyes en las distintas comunidades autónomas del Estado para responder a las necesidades y condiciones diversas en cada lugar.

Sobre los sesgos de la Justicia, el 31% de la población cree que se trata mejor a las mujeres que a los hombres y el 23% piensa que la tendencia de los jueces es favorecer a los hombres.