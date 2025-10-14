Lecornu presenta hoy sus dos planes de presupuestos en el Consejo de Ministros

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reunió ayer a los 34 miembros de su segundo Ejecutivo y afirmó que su prioridad es que el país tenga un presupuesto a final de año. Según Lecornu, que pidió a sus ministros “dejar de lado los egos”, la única misión de su nuevo Gobierno es “superar la crisis política” en la que está sumida Francia, que ha tenido cinco primeros ministros en dos años.

Agrupación Nacional y La Francia Insumisa presentaron ayer dos mociones de censura contra Lecornu, que tampoco tiene garantizado el apoyo de las demás formaciones políticas. El jefe del Ejecutivo presenta hoy sus dos proyectos de presupuestos –el del Estado y el de la Seguridad Social– en el Consejo de Ministros, presidido por el dirigente francés, Emmanuel Macron, que pidió ayer desde Egipto a los partidos que forman la Asamblea Nacional que trabajen para la “estabilidad y fortaleza” del país.

El anterior Gobierno galo cayó por el plan de recortes anunciado por el exprimer ministro François Bayrou, que no superó una moción de confianza. La nueva portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeron, confirmó que el objetivo de Lecornu es mantener el déficit por debajo del 5% del PIB, en lugar del 4,7%, como proponía Bayrou. Este cambio deja un margen de 9.000 millones de euros para satisfacer potencialmente las demandas de la oposición, especialmente de los socialistas, los más próximos a aceptar el Gobierno de Lecornu.

Por otra parte, el expresidente francés Nicolas Sarkozy ingresará el próximo 21 de octubre en una cárcel de París para comenzar a cumplir la condena por recibir fondos del Gobierno libio de Muamar Gadafi.