España y Alemania abren negociaciones para que el catalán sea lengua oficial en la UE

El Gobierno español acordó ayer iniciar conversaciones bilaterales con el Gobierno alemán con el objetivo de “encontrar una respuesta” a la solicitud de la Moncloa de que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales en la Unión Europea, una decisión que requiere unanimidad de todos los miembros y sobre la que Alemania ha presentado muchas dudas. Ambos países reconocen que el uso de lenguas cooficiales es “una parte esencial de la identidad nacional plurilingüe” de España, que presentará “un texto para debate y decisión” de los 27 Estados de la UE. Según un comunicado conjunto, los ministerios de Asuntos Exteriores empezarán a negociar “a la mayor brevedad”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, reafirmó su negativa a la oficialidad del catalán en la UE en su visita a España en septiembre y destacó que la Inteligencia Artificial puede ser una solución para la traducción en el futuro. A inicios de esta semana, el Ejecutivo español descartó volver a abordar el asunto hasta que no se constatase la unanimidad de los 27 miembros, porque “es un tema que no tiene por qué estar siempre en la agenda”. España llevó el tema a debate el 18 de julio, pero se aplazó la votación y todavía no se ha vuelto a incorporar en las siguientes reuniones pese a la insistencia de Junts, que lo puso como condición para apoyar a Pedro Sánchez en su investidura como presidente del Gobierno.

De esta manera, el PSOE responde al movimiento de la formación de Carles Puigdemont, que tras elevar el tono contra los socialistas reunirá el próximo lunes a la cúpula en Perpignan para tomar una decisión sobre el apoyo al Gobierno. La líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió de que “el tiempo de los ultimátums ha terminado” y que ha llegado “la hora del cambio”.

Por su parte, Sánchez aseguró el jueves que está cumpliendo los compromisos con Junts y que está dispuesto a reunirse con Puigdemont. “Lo he dicho mil veces, ¿para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos”, señaló el jefe del Ejecutivo, que manifestó que los encuentros con el expresident se producirán “cuando toque”.

Mientras, el diputado del PP Juan Bravo rechazó el “ruido” sobre un pacto con los de Puigdemont y sostuvo que no han pedido sus votos para una moción de censura contra Sánchez. “Es una decisión que tiene que tomar Junts”, afirmó Bravo.

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado el próximo lunes a la Ejecutiva del partido en Perpignan para analizar el estado de los acuerdos sellados con el PSOE. “En otoño pasarán cosas”, advirtió en agosto el expresident, que ha denunciado en estos últimos meses que han dado “el tiempo suficiente” a los socialistas para cumplir los pactos y que “no lo han aprovechado”.

Con las negociaciones con el Gobierno alemán para hacer oficial el catalán en la Unión Europea, el PSOE busca satisfacer uno de los puntos clave que Junts puso sobre la mesa en los acuerdos de Bruselas para la investidura de Pedro Sánchez. El fracaso en el Congreso para transferir las competencias de inmigración a la Generalitat o la no aplicación total de la amnistía han provocado el hartazgo de Junts, que en caso de romper el apoyo al Ejecutivo, someterá la decisión final a consulta con la militancia.