El potente huracán Melissa, más fuerte que Katrina, toca tierra en Jamaica

El potente huracán Melissa tocó ayer tierra en Jamaica con vientos máximos sostenidos cercanos a los 295 kilómetros por hora (185 millas), lluvias torrenciales y marejadas que amenazaban con provocar inundaciones y daños catastróficos. Se trata de “uno de los impactos de huracán más potentes registrados en la cuenca del Atlántico”, informó el Centro Nacional de Huracanes de EEUU.

El ciclón, el de mayor intensidad esta temporada en el Atlántico, entró a Jamaica cerca de New Hope, en el suroeste de la isla, convertido en un huracán de categoría 5. El organismo prevé que Melissa mantenga su intensidad extrema antes de cruzar el sureste de Cuba hoy miércoles y llegar a las Bahamas mañana jueves.

Se trata del primer huracán que toca tierra en el Atlántico como categoría 5 desde 2019, cuando Dorian golpeó en Bahamas. Melissa es más fuerte que el huracán Katrina, que alcanzó la categoría 5 a su paso por el Golfo de México y arrasó el sur de Estados Unidos en 2005.

Las autoridades jamaicanas instaron a la población a permanecer en refugios seguros, ante la inminencia de vientos devastadores que podrían causar “fallos estructurales totales”, especialmente en zonas montañosas.