Junts aleja una moción de censura y delega en Sánchez un posible adelanto electoral

El secretario general de Junts, Jordi Turull, alejó ayer la posibilidad de que su formación apoye una moción de censura contra el president del Gobierno, Pedro Sánchez, y dejó en manos del jefe del Ejecutivo un posible avance electoral. “Los socialistas han suspendido muchas asignaturas, pero el PP debería de repetir el curso entero”, afirmó en una entrevista. Después de la decisión tomada por la cúpula del partido de romper las relaciones con el PSOE, una decisión que la militancia del partido deberá ratificar en una consulta que arranca hoy y acaba mañana a las 18.00 horas, Turull quiso dejar claro que los juntistas no tienen intención de ir “ni a la vuelta de la esquina” con el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, al que acusó de “dedicarse a boicotear activamente” la oficialidad del catalán en la Unión Europea y espolear “a todos los jueces rebeldes que no quieren aplicar la ley de amnistía”. Con respecto a la relación mantenida hasta ahora con el PSOE, aseguró que algunos ministros frenaban la ejecución de acuerdos avalados por Sánchez y comentó que el exdirigente del PSOE Santos Cerdán, como negociador “era mucho más operativo, estaba mucho más encima y daba la sensación de que sufría para que las cosas tirasen adelante”, pero “los resultados eran los mismos”.

Desde Madrid, la portavoz parlamentaria de la formación, Míriam Nogueras, se esforzó en remarcar que la relación con el Gobierno de coalición está “muerta” y advirtió de que su futuro y el de la legislatura está en manos del PSOE y Sumar. “Todo está cerrado, está muerto y va a ser el Gobierno español el que tiene que decidir qué piensa hacer y cómo lo piensa hacer”, dijo. Con respecto a una eventual reunión entre el jefe del Ejecutivo y el líder de Junts, Carles Puigdemont, para tratar de reconducir la situación aseguró que “no arreglaría absolutamente nada”. “¿Una reunión para blanquear los incumplimientos del PSOE”, no”, desechó Nogueras, que insistió en que “la decisión está tomada” y en que lo que tiene que hacer el PSOE es cumplir lo acordado. Preguntada sobre qué pasaría si empezara a cumplir, respondió: “Ojalá tengamos ese problema y, dentro de un tiempo, nuestro problema sea que se ha cumplido todo lo que hemos acordado”.

Por otra parte, Turull desveló la pregunta que Junts planteará a la militancia en la consulta interna que se celebrará entre las diez de la mañana de hoy y las 18.00 de mañana. Las bases deberán responder si están “de acuerdo o no con la propuesta de la dirección de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos”. Junts, según Turull, tiene “la conciencia tranquila”, porque considera que ha “cumplido” con lo acordado.

El Gobierno sigue dispuesto a acabar la legislatura pese a la ruptura

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, reiteró ayer la disposición del Gobierno a acabar la legislatura y seguir trabajando hasta 2027, a pesar de la ruptura del acuerdo con Junts. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Alegría consideró que todas las relaciones tienen sus “altibajos” e insistió en que la voluntad del Ejecutivo es seguir “trabajando, dialogando y negociando”, como ha hecho desde el inicio de la legislatura. En ese marco, afirmó su intención de presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2026 y reclamó que no se infravalore “la capacidad de diálogo y persuasión” que puede tener este Gobierno para sacarlos adelante. A su lado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, recordó fueron los ciudadanos quienes eligieron un Congreso complejo y fraccionado y destacó que, con esos mimbres, han logrado aprobar el 88% de las votaciones y 45 leyes en esta legislatura, además de alrededor de doscientas en la pasada. El objetivo del Ejecutivo es trabajar como lleva haciendo desde 2018 y seguir esforzándose para lograr acuerdos, “con una hoja de servicios más que positiva para nuestro país”, aseveró el ministro.

Feijóo reclama a los de Puigdemont “concretar” su posición actual

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, instó ayer a Junts a concretar su posición, tras romper el lunes los acuerdos con el PSOE, y aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene más pasado que futuro. “Me gustaría que la concretasen porque es una posición un poco inconcreta, al menos de momento”, señaló el líder popular. Esta decisión, apuntó Feijóo, muestra que cada vez los socios que han apoyado a este Gobierno después de perder las elecciones “están más incómodos” y que la “mancha de inestabilidad y de corrupción” del Gobierno está empezando ya a producir efectos en los socios que le apoyaban hasta ahora.

Rufián señala que el espacio natural de Junts es “a la derecha”

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, consideró ayer que tras la decisión de Junts de romper con el Gobierno, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acabará “cediendo a las presiones” y presentando una moción de censura contra Pedro Sánchez. Para él, ahora lo que hay que ver es “quién aguanta más”, si el ‘popular’ ante las presiones que augura va a recibir o el presidente Pedro Sánchez resistiéndose a disolver las Cortes y adelantar las elecciones. Así lo afirmó tras su hartazgo con Junts. “Son muy pesados”, dijo, antes de añadir que el “espacio ideológico natural” de los de Carles Puigdemont es el de PP y Vox porque “son de derechas”.