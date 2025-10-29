Un año después de la dana: 237 víctimas, un paisaje devastado y una vida por recuperar

Cadena humana en la Rambla del Poyo (Paiporta) este domingo como homenaje a las víctimas de la dana. - EUROPA PRESS

Publicado por Agències

Hoy se cumple un año de la dana, una tragedia en forma de inundación que se cobró la vida de 229 personas en la provincia de València –además de 7 víctimas en Castilla-La Mancha y una en Málaga–. Se registraron 2.641 personas heridas y 117.000 que recibieron atención médica, y se calcula que los afectados de forma directa o indirecta llegan a los 303.295.

Las autoridades cifraron en 17.800 millones de euros los daños materiales. La factura económica total llegaría a los 29.000 millones, sumando –según el Consell– los 12.000 millones en mejora las infraestructuras y adaptación del modelo territorial. Resultaron afectadas 66.000 locales comerciales, 15.969 viviendas (1.530 declaradas inhabitables), 115 centros educativos, 136 infraestructuras sociosanitarias y quedaron inutilizados 144.000 vehículos (el 85 % siniestro total). El total de superficie devastada fue de 564 kilómetros cuadrados de 75 municipios valencianos: Paiporta, Catarroja o Aldaia, los más dañados.

Un año después de la catástrofe, la situación en València sigue siendo complicada. El precio de la vivienda en los municipios afectados ha subido de media un 16,8%, llegando a aumentos del 35% en los menos devastados, mientras que muchos edificios han tenido que ser derrocados por problemas estructurales. “En noviembre nos movemos por cuatra vez, seguimos viviendo como nómadas”, relatan dos vecinos de Catarroja, cuyas viviendas estaban a 50 metros del barranco y que todavía no han podido recuperar. Edificios con ascensores estropeados hacen que haya personas que se sientan “rehenes en sus propias casas”, al quedar atrapados si no disponen de ayuda para bajar por las escaleras. La dana, además, ha obligado a la población a reiventarse para hacer frente al destrozo de miles de negocios. “El miedo existirá siempre en el corazón pero hay que dejarlo a un lado y pensar en lo demás, porque hacen falta negocios para el barrio”, explica una repostera de Alfafar.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, confirmó ayer que el president del Consell, Carlos Mazón, asistirá hoy al funeral de Estado de la dana “con todo el respeto y afecto a las víctimas”. Camarero, sin embargo, no quiso concretar si habrá saludos de ningún miembro de las administraciones a los familiares en el acto.

Las principales asociaciones de víctimas de la dana han exigido en los últimos meses al mandatario valenciano que no asista al funeral, y así se lo han hecho saber al Gobierno central, que aunque considera lógica la petición, deja la decisión en manos del president.

Mazón, por su parte, pidió ayer “abandonar la confrontación” en estos “días tan difíciles” y solicitó a las instituciones “no añadir un ápice más de dolor”. “Las administraciones estamos obligadas a colaborar, a sumar esfuerzos y no a confrontar datos o rebatir titulares o reproches que no aportan nada a la reconstrucción”, señaló.

Homenaje a las víctimas

El funeral tendrá lugar en el Museu de les Ciències de València y habrá discursos de tres familiares de víctimas, un minuto de silencio, la interpretación de piezas musicales y la lectura de los nombres de los 237 fallecidos. El acto estará marcado por la presencia del rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin embargo, no acudirá ningún representante de Vox.

Protección Civil pidió enviar el mensaje Es-Alert a las 18.35 horas

La jefa del servicio de coordinación del 112 de la Comunitat Valenciana, Inmaculada Piles, declaró ayer ante la jueza que investiga la dana que la responsable de Protección Civil de la delegación del Gobierno pidió enviar el mensaje Es-Alert a las 18.35 horas del 29 de octubre de 2024. La alerta acabó llegando a los móviles de los ciudadanos a las 20.11 horas, casi dos horas después, cuando muchas de las víctimas habían fallecido. Según la testigo, el jefe de la unidad de análisis de Emergencias remitió una propuesta con la redacción del mensaje –”necesario” según la delegación del Gobierno–, que Piles elevó al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, que le respondió que ya lo estaban “gestionando”.