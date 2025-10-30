El rey emérito se atribuye haber traído ‘la libertad a los españoles’

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El rey emérito Juan Carlos I regresó ayer a España después de publicar un adelanto de su libro de memorias Reconciliación, escrito junto a la guionista francesa Laurence Debray y que que se publicará el 5 de noviembre en Francia. El antiguo monarca, residente en Abu Dabi, ha defendido que la democracia es la “herencia” que dejó a España durante su reinado y ha expresado que tiene como deseo “recuperar la relación” con su hijo, el actual rey Felipe VI.

En las memorias, Juan Carlos habla sobre su relación con el dictador Francisco Franco, sin ocultar “cierta admiración”. Según el emérito, Franco poyectaba sobre él algún sentimiento “paternal” y le hizo rey para “crear un régimen más abierto”. “¡La democracia no cayó del cielo!”, afirma Juan Carlos, que lamenta que trajo “la libertad a los españoles” pero que él nunca ha sido “libre”. El rey emérito, además, asegura que el 23 de febrero de 1981 hubo tres golpes de Estado: el del teniente coronel Antonio Tejero, el del general Alfonso Armada y el de cargos electos cercanos al franquismo.

Sobre la relación con su hijo, Juan Carlos sostiene que le ha “dado la espalda por deber” y sufrió al verlo tan “insensible”. El emérito reconoce, sin embargo, “errores” durante su carrera como aceptar el “regalo de cien millones de dólares del rey de Arabia Saudí” pero denuncia ser “el único español que no cobra una pensión tras casi cuarenta años de servicio”.

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufían, le pidió que “devuelva lo robado y se vaya a un asilo”.