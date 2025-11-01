El Gobierno insiste en el diálogo y la negociación con Junts

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, se mostró ayer confiado de “arreglar” la relación con Junts, después de que la militancia de la formación de Carles Puigdemont avalara la ruptura con los socialistas. “Trabajo, esfuerzo, diálogo y negociación”, son las claves para reparar la asociación, según Bolaños, que insistió en que el Gobierno “ha cumplido con los acuerdos” pero reconoció que hace falta “profundizar” en algunos aspectos. El ministro, además, señaló que una reunión entre Puigdemont y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es “relevante” ahora mismo.

Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, definió como “acabada” la relación con el PSOE y dio por terminadas las negociaciones en Suiza. “Todo lo que quiera aprobar el Gobierno a partir de ahora no tiene los votos de Junts”, sentenció la juntista, que afirmó que “Sánchez miente cuando dice que podrá continuar gobernando” al ser preguntada por la falta de mayoría del Gobierno en el Congreso.

Paralelamente, el president del Parlament, Josep Rull, aseguró que la decisión de Junts de romper con el PSOE es “irreversible” en “estos momentos”, y acusó a los socialistas de “dilapidar la confianza”, aunque defendió que Junts no se equivocó dando apoyo a la investidura. Rull, además, señaló que es Sánchez quien tiene que analizar si debe convocar elecciones. Por otra parte, el exconseller afirmó que los discursos de Aliança Catalana son “deshumanizadores” y que la formación “es una enmienda a la totalidad a Jordi Pujol”.