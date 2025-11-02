Albares “lamenta” el dolor causado a los indígenas mexicanos y el PP pide su cese

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reconoció en México el “dolor e injusticia hacia los pueblos originarios”. Albares pronunció esas declaraciones el viernes en la inauguración de la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México Indígena. “Como toda historia humana, tiene claroscuros. Esa es parte de nuestra historia compartida, no podemos negarla ni olvidarla”, afirmó el representante del Gobierno, que destacó la exposición como “parte del camino de justicia y reconciliación”.

Las palabras de Albares recibieron las críticas líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora. Yo no me voy a avergonzar de la historia de mi país”, declaró el dirigente popular, mientras que el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, exigió ayer la dimisión del ministro por ser”el peor representante que ha tenido nuestro país” y por “no conocer la historia de España”.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la importancia de las disculpas de Albares. “Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia”, celebró la mandataria, que apuntó que el perdón “no es humillante” y “engrandece a los pueblos”.