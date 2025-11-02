Grandes protestas en Serbia un año después del accidente en Novi Sad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Miles de personas se concentraron ayer en Serbia para rendir homenaje a las 16 víctimas por el derrumbe de una marquesina en la estación de trenes de Novi Sad, un año después del accidente. La tragedia desencadenó una ola de protestas estudiantiles sin precedentes contra el Gobierno serbio, que han continuado a lo largo del año. Los manifestantes se acercaron a la estación de Novi Sad y guardaron 16 minutos de silencio por las víctimas.