Lucha interna en el PP por el relevo de Carlos Mazón

Los principales dirigentes del PP de la Comunitat Valenciana apoyan de forma unánime al actual president de la Diputació de València, Vicent Mompó, como figura de consenso al frente del partido y para ser el próximo candidato a la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, que todavía no ha aclarado su futuro. Así lo señalaron fuentes de la formación, que afirmaron que ya han trasladado su postura a la dirección nacional del partido en Madrid. La decisión se tomó en una reunión el viernes en Alacant tras abrir un debate interno sobre la complicada situación que atraviesa el partido y tras los abucheos e insultos que recibió Mazón por parte de los familiares de las víctimas de la dana durante el funeral de Estado. La postura del PP Valencià choca con la de Génova, que ya expresó su deseo de que, en caso de que Mazón no repitiera como candidato del partido, su preferida para sustituirlo era la alcaldesa de València, Maria José Catalá. Según adelantó el diario El Mundo, Mazón estaría barajando la opción de dimitir y adelantar elecciones o nombrar a un nuevo president con ayuda de Vox. Su elegido sería el portavoz popular en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca.

Por su parte, el diario Levante-EMV informó de que la periodista Maribel Vilaplana habría mostrado un vídeo al president sobre las 17.40 horas de las inundaciones en Utiel.