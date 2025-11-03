La periodista Maribel Vilaplana declara como testigo pese a sufrir una crisis

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El anuncio de Carlos Mazón sobre su futuro coincidiará con la declaración como testigo de la periodista Marible Vilaplana en la causa abierta sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en el juzgado de Catarroja. La comunicadora, que fue la que compartió comida con el president en el restaurante El Ventorro, fue dada ayer de alta después de que el sábado por la tarde acudiera a un centro hospitalario a causa de una indisposición. Se da la circustancia, de que el sábado el diario Levante-EMV publicó una información en la que asegura que la periodista habría mostrado un vídeo al jefe del Consell sobre las inundaciones sufridas en la localidad de Utiel. Según este medio, entre las 17.37 y las 17.40 horas del 29O, Mazón habló con la exconsellera de Interior Salomé Pradas y vio un vídeo de la situación de Utiel recibido por Vilaplana en su whatsapp. El juzgado de Catarroja citó a declarar a Vilaplana en cumplimiento de la decisión de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de València que ordenó a la magistrada instructora recabar este testimonio al considerar que “pudo” escuchar las conversaciones telefónicas de Mazón con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en la causa. La jueza también le ha solicitado que aporte el tique del parking donde aparcó el día de la tragedia, “así como cualquier elemento que corrobore, el periodo en el que la testigo permaneció junto al president”.