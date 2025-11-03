Tendrán que indemnizar a un policía local de Valls que fuera de servicio intervino en los atentados de Cambrils

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

El juzgado contencioso administrativo número 1 de Tarragona ha sentenciado que el Ayuntamiento de Valls tendrá que indemnizar con unos 350.000 euros a un agente de la Policía Local de Valls que intervino en los atentados del 17-A en Cambrils cuando estaba fuera de servicio. Según ha adelantado 'El País' y ha confirmado la ACN, la razón es el estrés posttraumático que el hombre sufre a raíz de su actuación, ya que paró a uno de los terroristas cuando corría por las calles de Cambrils. En aquellos instantes, el yihadista se enfrentó directamente con el policía fuera de servicio y corrió hacia él amenazando con hacer detonar el cinturón de explosivos que llevaba –y que después se comprobó que era falso–. Fue entonces cuando los Mossos d'Esquadra abatieron al terrorista.

A raíz de estos hechos, el policía estuvo 718 días con un cuadro clínico de reacción aguda al estrés, motivo por el cual llegó a estar cuatro días hospitalizado, según consta en la demanda que presentó su abogado, José Antonio Bitos, del sindicato USPAC. El policía solicitó una indemnización por la vía administrativa el 27 de julio de 2022, pero el consistorio no respondió, hecho que permitió presentar la demanda al juzgado.

En el escrito, el letrado explica que el agente se enfrentó a Omar Hichamy, se identificó como agente y le dio el alto. Al no hacerle caso, el policía "intentó cerrarle las posibles vías de escape y se identificó reiteradamente". "El individuo le gritaba desconfiando 'policía ven' y 'allahu akbar con uno de los tarros que llevaba a modo de cinturón de explosivos', recoge la demanda, que a la vez recupera la sentencia del juicio de los atentados que se celebró en la Audiencia Nacional. "El terrorista Omar Hichamy avanzaba hacia la posición" del policía "hasta que uno de los agentes de los Mossos d'Esquadra le disparó y cayó al suelo". Sin embargo, "el terrorista se levantó y se volvió a dirigir" hacia el agente fuera de servicio "mirándolo con una sonrisa y con el mismo grito", hasta que volvió a ser disparado por un agente de los mossos, que ya le supuso la muerte.

Sin embargo, la sentencia de la Audiencia Nacional no lo menciona como víctima del terrorismo y hasta ahora no ha recibido ninguna indemnización por los daños recibidos. En cambio, sí que recibió una felicitación del Ayuntamiento de Cambrils por su actuación. Según la sentencia, el Ayuntamiento de Valls puede presentar recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.