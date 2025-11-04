Al menos 27 muertos en un seísmo en Afganistán

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Al menos 27 personas murieron y otras 530 resultaron heridas por un fuerte terremoto de magnitud 6,3 que sacudió la madrugada del domingo al lunes el norte de Afganistán, según informó el Gobierno de facto talibán. El seismo se produjo alrededor de la 1:00 AM (local) del lunes, con epicentro en el distrito de Khulm, en la provincia de Balkh, según el Servicio Geológico de EEUU.

El temblor se sintió con fuerza en Kabul y en varias provincias del norte, centro y noreste del país. Este nuevo terremoto llega apenas semanas después de los potentes terremotos que en septiembre sacudieron el este del país y que dejaron más de 2.200 muertos y 3.600 heridos, según el último balance oficial de los talibanes.

El sismo de ayer se registró a mayor profundidad “unos 28 kilómetros”, lo que habría reducido su poder destructivo en superficie y podría explicar el menor número de víctimas, pese a una magnitud similar. Pese a ello, los daños que provocó fueron extensos: las viviendas de adobe colapsaron y el suministro eléctrico quedó interrumpido durante horas en Kabul y otras nueve provincias.

Afganistán sigue aislado internacionalmente bajo el régimen fundamentalista de los talibanes, un contexto que ya dificultó la llegada de ayuda humanitaria y la respuesta ante el último episodio sísmico.