Denuncian malos tratos en un centro de educación de Blanes

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El departamento de Educación ha abierto un expediente a Centro de Educación Especial El Ventijol de Blanes (Selva) por presuntos malos tratos a los alumnos con autismo. Según La Vanguardia, varios docentes denunciaron que se producían agresiones verbales y físicas, como tirones de oreja o bofetadas. La conselleria indicó que la primera inspección recogió versiones contradictorias de los hechos y “no se han podido demostrar las conductas denunciadas”.