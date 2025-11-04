Mazón dimite tras un año de la dana pero no convoca elecciones y seguirá de diputado

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Carlos Mazón anunció ayer su dimisión –aunque obvió usar esa palabra– como president de la Generalitat Valenciana un año y cuatro días después de la dana en la que murieron 229 personas, aunque no convocará elecciones anticipadas y continuará en el cargo de forma interina hasta que Les Corts designen a su sucesor. También mantendrá su acta de diputado. En una declaración institucional desde el Palau de la Generalitat, Mazón admitió haber cometido “errores” en la gestión de la tragedia que “lo acompañarán toda la vida”, aunque quiso descargar parte de la culpa en el Gobierno central, a quien acusó de “retrasar la llegada de la ayuda” por mera estrategia política. Mazón afirmó que si hubiera sido por él habría dimitido “hace tiempo”, puesto que ha vivido momentos “insoportables para él y su familia”. Pero creía que sería “más fácil” defender la gestión desde el cargo que ha ocupado hasta ahora. “Pero ya no puedo más”, concluyó. El ahora prsident en funciones admitió que se equivocó en cosas como no dar explicaciones “a tiempo”, no pedir la declaración de la emergencia nacional o no haber cancelado su agenda de ese día y trasladarse a Utiel, lo que dio la imagen de que era “ajeno a la emergencia”. En este sentido, continuó defendiendo su relato de que con los datos de los que disponía al mediodía era “inimaginable” prever lo que pasó, y culpó a la Confederación Hidrográfica del Júcar de “no avisar del desbordamiento” del barranco del Poyo y a la Aemet de “trasladar información errónea”. “El ruido a mi alrededor es la excusa para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno”, añadió Mazón, que esperó que “cuando baje el ruido la sociedad distinga entre un hombre que se equivocó y una mala persona”.

Con respecto al futuro del Gobierno valenciano, el dirigente popular apeló a la mayoría que PP y Vox suman en Les Corts para elegir nuevo president de la Generalitat, que tenga la “fuerza especial” que a él le falta para continuar la reconstrucción. Mazón formalizó su renuncia a primera hora de la tarde, y los grupos parlamentarios dispondrán de 12 días hábiles –hasta el 19 de noviembre– para presentar ante la Mesa de Les Corts las propuestas de candidatos.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que la marcha de Mazón es “una decisión correcta” con la que da “una lección” a los que “jamás asumen nada, por muy grave que sea”, y denunció que ha sufrido “una cacería política y personal” que se debe denunciar “con toda intensidad”, ya que “no es un asesino”.

Vox descarta mover ficha hasta que los populares “se aclaren”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ya avanzó que no moverán ficha con el relevo de Carlos Mazón hasta que el PP “se aclare” a nivel interno y “salga de sus dudas” y desveló que el president le llamó para informarle de su decisión antes de su comparecencia. En este marco, apuntó que “lo más importante” no es el candidato y sí las ideas. “No es cuestión de personas, es de ideas”, el eje sobre el que girará, según argumentó, “la toma de decisiones que hagamos nosotros”. Para el líder ultra la decisión de Mazón llega en mal momento porque “supone entregar un balón de oxígeno a Pedro Sánchez”, y consideró que el PP podría haber tomado dicha decisión hace seis meses o un año. Por su parte, el síndic del partido en Les Corts, José María Llanos, afirmó que no han tenido contacto con el PP ni han hablado de “ningún sustituto”. Vox tiene la llave con sus 13 diputados, ya que sumados a los 40 del PP dan mayoría absoluta en Les Corts.