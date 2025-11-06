Juan Carlos I llega a Galicia en plena polémica por su libro

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El rey emérito Juan Carlos I llegó ayer a Galicia para disfrutar de una de sus grandes pasiones, la vela, en plena polémica por la publicación en Francia de su libro de memorias Reconciliación, en las que, entre otras cosas, reivindica su “herencia” democrática a España, país que añora y al que le gustaría regresar cuando se cumple medio siglo de la monarquía parlamentaria. También carga contra su hijo, el rey Felipe VI, por retirarle su asignación anual.