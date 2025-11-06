SEGRE

Junts anuncia voto en contra y enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno para bloquear su acción

Nogueras: “Es un baño de realidad para el PSOE y Sumar, en defensa de los intereses de los ciudadanos de Cataluña”

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.Congreso de los Diputados

Lluís Serrano
Publicado por
acn

Creado:

Actualizado:

Junts ha registrado este jueves enmiendas a la totalidad a todas las leyes (25) que el PSOE, Sumar y el gobierno español tienen registradas en el Congreso de los Diputados y hará lo mismo con las 9 leyes que han pasado por el Consejo de Ministros y que tienen que iniciar su tramitación. Además, no votará a favor de las 21 leyes restantes que están en las postrimerías de su paso por el Congreso, ni a los presupuestos del Estado, al techo de gasto y a la ley Bolaños. Según la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, con esta decisión Junts somete al PSOE y Sumar a “un baño de realidad” y sitúa al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la tesitura entre “cumplir con Cataluña” o ver “bloqueada” la legislatura.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking