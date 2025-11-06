Junts anuncia voto en contra y enmiendas a la totalidad a todas las leyes del Gobierno para bloquear su acción

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Junts ha registrado este jueves enmiendas a la totalidad a todas las leyes (25) que el PSOE, Sumar y el gobierno español tienen registradas en el Congreso de los Diputados y hará lo mismo con las 9 leyes que han pasado por el Consejo de Ministros y que tienen que iniciar su tramitación. Además, no votará a favor de las 21 leyes restantes que están en las postrimerías de su paso por el Congreso, ni a los presupuestos del Estado, al techo de gasto y a la ley Bolaños. Según la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, con esta decisión Junts somete al PSOE y Sumar a “un baño de realidad” y sitúa al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la tesitura entre “cumplir con Cataluña” o ver “bloqueada” la legislatura.