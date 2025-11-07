PP y Vox aplauden por primera vez a una víctima

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Antonia García, la segunda víctima en comparecer ayer en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, consiguió que los diputados del PP y Vox le aplaudieran tras su testimonio, como ella misma les solicitó. Fue la primera y única vez en tres días de comparecencias que todos los comisionados aplaudieron a una de las representantes de las víctimas de las 13 que han pasado por la comisión. García, que perdió a su marido y su hija cuando intentaban salvar sus coches de la riada, reclamó expresamente el aplauso de los presentes para poder irse con el “calor” de todos. “Sólo así entenderé que mi dolor ha valido la pena”, dijo. Durante sus comparecencias las víctimas negaron estar politizadas y recalcaron que si se acercan a la delegación del Gobierno es porque el PP y la Generalitat Valenciana “no para de insultarlas”.