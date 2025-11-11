Mazón niega que él tuviera ninguna "responsabilidad política" durante la DANA y recrimina al Gobierno español que no haya habido dimisiones

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Carlos Mazón ha comparecido este martes por la tarde ante la comisión de investigación de las Corts Valencianes sobre la dana, donde ha defendido que no tenía ninguna responsabilidad operativa durante la emergencia del 29 de octubre de 2024. El presidente de la Generalitat valenciana en funciones ha mantenido que, a pesar de su controvertida "comida de trabajo", no estuvo incomunicado durante las horas más críticas de la catástrofe que arrasó varias poblaciones valencianas.

Durante su intervención, Mazón ha insistido en que la gestión de la emergencia no dependía de él sino de los profesionales con más de 30 años de experiencia. "Nadie en plenas facultades puede pensar que la gestión de una emergencia, dirigida por operativos con más de 30 años de experiencia, puede depender de si yo realizaba llamadas desde un restaurante, desde la calle o desde la India", ha manifestado al presidente valenciano, lamentando las "horas de debate estéril" que ha ocupado su agenda en los últimos meses.

El presidente en funciones ha reconocido que, con la perspectiva actual, su agenda habría sido diferente: "Sin duda, si hubiéramos sabido entonces lo que sabemos ahora, y la magnitud y la dimensión de la tragedia, mi agenda habría sido otra". Además, ha defendido a la periodista Maribel Vilaplana, criticando a los que "intentan arruinarle la vida por haber tenido la pésima suerte de recibir una oferta el peor día de nuestra historia".

Críticas a la falta de responsabilidades del gobierno español

En un tono visiblemente molesto, Mazón ha reprochado que él ha sido "el único que dimite y asume responsabilidades" mientras que "nadie asume responsabilidades por parte del gobierno de España". El presidente valenciano en funciones ha criticado duramente que desde el gobierno central "nadie da explicaciones, ni sus llamadas, ni su itinerario, ni donde comiera, ni con quien comió," durante la gestión de la dana de 2024.

La oposición denuncia falta de respuestas y exige que declare ante la jueza

Tanto PSPV como Compromiso han criticado duramente la actitud de Mazón durante la comisión. José Muñoz, síndico del PSPV, le ha reclamado que renuncie a su escaño de diputado y que declare ante la jueza de Catarroja sin aforo. "No eres una víctima. Están allí fuera. Si les lees lo que has leído aquí, lo que pasó al funeral habría sido poco", ha afirmado Muñoz en referencia a las víctimas de la catástrofe.

Por su parte, Joan Baldoví de Compromís ha calificado la comparecencia de Mazón como una "burla a las víctimas, al pueblo valenciano y a la comisión" de las Corts. El portavoz ha recordado que la jueza instructora lo ha citado hasta tres veces, y ha criticado duramente la actitud del presidente: "Eres un tipo sin conciencia, porque no la utilizas nunca, ni siquiera en la peor desgracia de los valencianos".

En contraste, tanto el PP como Vox han defendido la gestión de Mazón. Fernando Pastor, diputado popular, ha agradecido al presidente su tarea al frente de la Generalitat y ha criticado la "utilización política" de las víctimas. En la misma línea, José María Llanos de Vox ha denunciado lo que ha calificado como "relato falso y ruin de la izquierda" sobre esta emergencia.