Jordi Pujol, ingresado por una neumonía 8 días antes del inicio del juicio por su fortuna

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, fue ayer ingresado en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona por una neumonía diagnosticada como leve, donde permanecerá unos 4 o 5 días. Esta hospitalización que se produce 8 días antes del inicio del juicio por su fortuna oculta y, precisamente, esta misma semana se decidirá si el expresident puede ser juzgado por su estado de salud y acudir presencialmente al juicio en Madrid.

El exmandatario, que fue presidente de la Generalitat durante 23 años, desde 1980 hasta el 2003, fue ingresado ayer por la mañana y los médicos estiman que tardará entre cuatro o cinco días para recuperarse de la neumonía. Recordaron que Pujol tiene 95 años y que, a esa edad, una dolencia así mal resuelta supone un factor de riesgo.

En cuanto al juicio sobre la fortuna presuntamente ilícita que Pujol y su familia acumularon y ocultaron durante décadas, arrancará el 24 de noviembre, 10 años después de que se abriera esta causa. La semana pasada un médico forense examinó al expresident para enviar un informe sobre su salud a la Audiencia Nacional. Ahora el órgano deberá decidir si está en condiciones para ser juzgado y acudir presencialmente al proceso, que se celebrará en Madrid. Fue el mismo equipo legal de Pujol quien solicitó a la Audiencia Nacional que valorara su capacidad para ser juzgado y de afrontar el rol dialéctico de la defensa, o si puede no asistir presencialmente al juicio e intervenir de forma telemática. Al respecto, Oriol Pujol Ferrusola, uno de sus siete hijos, aseguró en una entrevista a Catalunya Ràdio que su padre “tiene ganas” de ir a juicio, si bien su cuerpo “no aguanta”. “Cognitivamente, es una persona de 95 años con algunas carencias importantes, pero bastante lúcido y bastante bien”, precisó. “No es un hombre inservible al que haya que inhabilitar”, agregó Oriol Pujol, que remarcó que “en ningún caso mi padre está pidiendo no ir a juicio. Mi padre quiere ir a juicio”.

La Fiscalía pide una condena de 9 años de cárcel para Pujol, mientras que para sus siete hijos solicita penas que oscilan entre los 8 y los 29 años de cárcel que reclama a su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, así como multas millonarias. La Abogacía del Estado, por su parte, pide para el primogénito 25 años de cárcel y una fianza de 7,7 millones de euros. Están acusados de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y delitos contra la Hacienda Pública.