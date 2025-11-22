El TC rechaza más recursos del PP a la ley de amnistía

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó ayer los recursos contra la ley de amnistía presentados por los gobiernos de Murcia, Andalucía, Comunitat Valenciana y Castilla y León, todo ellos liderados por el PP. Los magistrados alegan pérdida sobrevenida de objeto tras la sentencia del pasado mes de junio que avalaba el grueso de la ley. El tribunal aprecia que los órganos tienen legitimación activa para impugnar la ley, pero se remite a la doctrina establecida en la sentencia de junio, puesto que las alegaciones de inconstitucionalidad formuladas son muy coincidentes con las ya resueltas en tres de los cuatro recursos. Por lo que se refiere al de Castilla y León, también rechaza sus alegaciones y argumenta que la ley de amnistía no establece la suspensión de ningún derecho fundamental.

Al igual que pasó con la sentencia por la que se avaló la ley, los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa han anunciado que emitirán votos particulares.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que recibió la causa de los síndics del referéndum 1-O del Juzgado de lo Penal 11 de Barcelona, la ha devuelto al juzgado para que el titular aclare el aforamiento de Tània Verge, actualmente diputada de ERC, y sin aplicarles la ley de amnistía.