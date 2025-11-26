Condenan al marido de Esperanza Aguirre por la venta de un Goya

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un juez ha condenado al marido de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, Fernando Ramírez de Haro, a pagar a su hermano Íñigo 853.732 euros por la venta del cuadro de Goya Retrato de Valentín Belvís de Moncada al empresario Juan Miguel Villar Mir en 2012. La sentencia condena al marido de Aguirre a pagar la deuda contraída con su hermano al vender por 5,8 millones de euros este cuadro perteneciente a su familia para resolver una deuda. Los cinco hermanos acordaron vender el Goya y el marido de Aguirre se comprometió a devolver, cuando le fuera posible, la parte correspondiente, de 853.732 euros, a cada uno de los cuatro hermanos y a la hija del quinto, ya fallecido, en un acuerdo que dejaron por escrito. Sin embargo, el denunciado nunca pagó la deuda.