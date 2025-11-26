El Gobierno da por perdida la senda de déficit en las Cortes

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Gobierno reconoció ayer que es posible que la senda de estabilidad, el paso preliminar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, no salga adelante en el Congreso, pero aseguró que dialogará y trabajará “hasta el último momento”, según señaló la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El PP y Vox siempre se han opuesto a los cuatro objetivos de estabilidad que ha presentado el Gobierno en la legislatura. De su lado, Junts avisó que si la propuesta de déficit para las autonomías es la misma que hace un año votarán en contra tal como ya hicieron en 2024: “Si presenta lo mismo, va a tener el mismo voto que tuvo el año pasado”. Ayer, Podemos y el sector mayoritario de Compromís avanzaron que no apoyarán mañana en el Congreso el acuerdo del Gobierno por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública de las administraciones.

Más allá de lo que pueda producirse en esta votación, Alegría advirtió que lo que está en riesgo es que lleguen o no 5.500 millones de euros a todas las comunidades autónomas.

Por otra parte, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que la previsión del Ejecutivo es que a lo largo del primer trimestre de 2026 pueda presentar su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica.

Mientras, la Comisión Europea prevé que el aumento del gasto público neto en España en 2026 sea superior al techo del 3,5% fijado en la senda de ajuste pactada con Bruselas, por lo que considera que “está en riesgo de incumplir” las reglas de disciplina fiscal europeas.