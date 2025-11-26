La jueza desestima las maniobras de Trump contra el exdirector del FBI

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El juez federal Cameron Currie ordenó el lunes sobreseer las denuncias presentadas por la Administración de Donald Trump contra el exdirector del FBI James Comey y la exfiscal general de Nueva York Letitia James por un error procedimental, concretamente por considerar nulo el nombramiento de la fiscal encargada del caso, Lindsey Halligan.

Comey fue cesado por Trump durante su primer mandato y acusado de falso testimonio y obstrucción al Congreso estadounidense mientras que James estaba acusada de fraude por una hipoteca sobre una vivienda de Virginia.

Trump no ha escatimado críticas hacia Comey, a quien ha tachado de “policía corrupto”.

Poco antes de la imputación, reclamó en redes sociales a la fiscal general, Pam Bondi, que actuase contra varios de sus opositores políticos, dentro de los cuales incluyó al exdirector del FBI.